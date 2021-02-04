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Рада приняла во втором чтении закон о дистанционной работе

04.02.21 17:53 , Цензор
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы". "За" закон проголосовали 322 нардепа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Закон вводит 2 самостоятельных вида деятельности - дистанционную и надомную.

Работодатель теперь имеет право при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства работника или другом месте, где тот будет выполнять работу.

С правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, сообщениями и документами работник теперь может ознакомиться путем обмена электронными документами. А с требованиями по охране труда - путем видеосвязи.

Удаленную работу, согласно закону, можно совмещать с работой в обычном режиме.

Ожидается, что принятие этого закона создаст стимулы для перевода сотрудников с работы по договорам гражданско-правового характера к работе по полноценным трудовым договорам с работодателями.

МинПром

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