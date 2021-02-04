Запорожсталь поможет пострадавшей больнице и запустит новую кислородную станцию Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" выразил готовность оказать помощь областной инфекционной клинической больнице в восстановлении после произошедшего пожара, а также заверил в намерении в сжатые сроки ввести в эксплуатацию новую кислородную станцию.



Трудовой коллектив "Запорожстали" выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим от пожара. В память о погибших 5 февраля 2021 года на всех административных зданиях комбината будут приспущены государственные флаги Украины.



"Понимая жизненно важную необходимость функционирования Запорожской областной инфекционной клинической больницы для жителей области, комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест" готов оказать финансовую помощь в проведении ремонта и устранении последствий пожара на первом этаже здания, а также приложит все усилия для завершения сдачи в эксплуатацию в максимально сжатые сроки новой кислородной станции для спасения жизни пациентов", - констатируется в заявлении предприятия.



При этом подчеркивается, что "Запорожсталь" продолжит предоставлять помощь медицинским учреждениям для борьбы с пандемией COVID-19.



Как сообщалось, в результате пожара в Запорожской областной клинической больнице, возникшего поздно вечером 3 февраля, погибли четыре человека – врач и трое пациентов, еще двое пострадали.



"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира.



Компания находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).



ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".



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