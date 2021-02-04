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Энергетическую систему Украины собираются объединить с европейской в 2023 году

04.02.21 16:53 , РБК Украина
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Одним из приоритетов Кабинета министров Украины является интеграция энергетического сектора Украины с европейской энергосистемой. Прежде всего это касается интеграции Объединенной энергетической системы Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E, которая должна произойти в 2023 году.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время круглого стола по обсуждению Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективную защиту окружающей среды", сообщает пресс-служба уряду.

"Мы уже начали проходить соответствующие испытания, а в 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС", - сообщил он.

По его словам, в сотрудничестве Украины с европейскими партнерами приоритетным направлением остается внедрение "Зеленого курса".

Напомним, НКРЭКУ приняла План развития системы передачи на 2021 - 2030 годы. В плане есть мероприятия по интеграции ОЭС Украины с сетью континентальной Европы (ENTSO-E).

Как сообщалось, потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в сетях) за 2020 год составило 117,7 млрд кВт∙час. Это на 2,1% меньше, чем за 2019 год (120,2 млрд кВт∙ч).

МинПром

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