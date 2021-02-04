На компенсации инвесторам в зеленую энергетику потребуется до 20 млрд долл. Завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в 10-20 млрд долл. до 2029 года, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в четверг.



"Если посмотреть на разницу между "зеленым" тарифом и рыночной ценой, как минимум сейчас, и умножить это на консервативные оценки производства из возобновляемых источников и умножить это на срок действий "зеленого" тарифа – до 2029 года, то размер компенсации из государственного бюджета инвесторам в зеленую энергетику будет составлять от 10 до 20 млрд долларов", – сказал он на обсуждение экономической стратегии до 2030 года.



Ю.Витренко отметил, что "зеленый" тариф в разы превышает рыночную цену.



"Для такой развивающейся страны, как Украина, 10-20 млрд долл. – это значительная сумма, которая составляет проблему", – подчеркнул он.



Глава Минэнерго также раскритиковал действующую систему выплат через оператора энергосистемы "Укрэнерго", у которого нет заинтересованности платить ВИЭ, так как их неравномерная выработка несет ему дополнительные проблемы. По мнению Ю.Витренко, такие выплаты должны проводиться через госбюджет как за общественное благо в виде чистой энергии.



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