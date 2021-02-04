Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

После санкций против инвесторов Мотор Сич Китай решил воздержаться от инвестиций в Украину

04.02.21 15:51 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Ряд компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), которые "имеют китайские корни", обеспокоены введением Украиной санкций по отношению к китайским акционерам ПАО "Мотор Сич" и пока временно воздержатся от инвестиций, сообщила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

"Китайские инвесторы временно поставили on hold все вопросы, которые связаны с инвестированием в страну", - сказала она на встрече ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" в четверг, когда ее участники затронули вопрос этих санкций и их возможных последствий для торгово-экономических отношений с Китаем.

По словам генерального директора UMG Investments Андрея Горохова, в 2020 году Украине повезло с конъюнктурой в агро- и металлургии, и крупная часть продукции этих отраслей ушла в Китай. Он добавил, что в 2021 году также ожидается рост китайского рынка.

"Я точно понимаю, что с торговым партнером, оборот с которым составляет около 10 млрд долл., надо быть осторожнее", - отметил А.Горохов.

"Если вдруг мы допустим ошибки в этом направлении, то нам нужно будет понимать, где мы будем компенсировать наши рынки сбыта, учитывая ситуацию в Европы и Штатах и неопределенность с пандемий. Надеюсь, здесь будут мудрые и взвешенные решения, и люди профессионально подойдут к этому вопросу", – указал глава UMG Investments.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающихся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич".

В связи с этим Китай направил ноту Министерству иностранных дел Украины.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:31
Украина должна заменить российское ядерное топливо американским
15:15
Розничные сети подняли цены на бензины и дизельное топливо
14:54
Увеличение добычи газа до полного покрытия потребностей – цель на 5 лет
14:40
Рада одобрила большую приватизацию
14:32
Для проведения приватизации с ОГХК снимут гриф секретности
14:12
Вследствие полной разгрузки Запорожской ТЭС в энергосистеме появился дефицит мощности
13:55
В США никак не решат, отменять или продлевать стальные пошлины Трампа
13:41
В мире стремительно дорожает продовольствие
13:30
Технологий недостаточно: в Австралии призывают давать промышленности стимулы для декарбонизации
13:15
Инфляция в 2021 году позволит разогреть экономику – Шмыгаль
12:49
6 китайских металлургических компаний решили объединиться
12:34
Австралийская Camalco будет разрабатывать месторождения бокситов в Африке
12:13
Власти Индии решили отдать RINL в частные руки
11:58
В правительстве Южной Кореи создали комитет по развитию зеленой металлургии
11:51
Китайский стальной гигант Baowu съел еще одного конкурента
11:31
Китайская Ganfeng Lithium инвестирует в литиевый проект в Мексике
11:15
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
10:55
В январе Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов
10:53
АМПУ в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибыли
10:32
В 2020 году ДМК отправлял на экспорт 80% продукции
03.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!