Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина должна заменить российское ядерное топливо американским

04.02.21 15:31 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации. Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", – сказал Ю.Витренко, передает Интерфакс-Украина.

Он также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", – сказал Ю.Витренко.

По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком – "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", – отметил он.

Как сообщалось, в сентябре Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС. До этого американское ядерное топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже использовалось на шести украинских атомных реакторах.

В декабре 2019 года ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:51
После санкций против инвесторов Мотор Сич Китай решил воздержаться от инвестиций в Украину
15:15
Розничные сети подняли цены на бензины и дизельное топливо
14:54
Увеличение добычи газа до полного покрытия потребностей – цель на 5 лет
14:40
Рада одобрила большую приватизацию
14:32
Для проведения приватизации с ОГХК снимут гриф секретности
14:12
Вследствие полной разгрузки Запорожской ТЭС в энергосистеме появился дефицит мощности
13:55
В США никак не решат, отменять или продлевать стальные пошлины Трампа
13:41
В мире стремительно дорожает продовольствие
13:30
Технологий недостаточно: в Австралии призывают давать промышленности стимулы для декарбонизации
13:15
Инфляция в 2021 году позволит разогреть экономику – Шмыгаль
12:49
6 китайских металлургических компаний решили объединиться
12:34
Австралийская Camalco будет разрабатывать месторождения бокситов в Африке
12:13
Власти Индии решили отдать RINL в частные руки
11:58
В правительстве Южной Кореи создали комитет по развитию зеленой металлургии
11:51
Китайский стальной гигант Baowu съел еще одного конкурента
11:31
Китайская Ganfeng Lithium инвестирует в литиевый проект в Мексике
11:15
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
10:55
В январе Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов
10:53
АМПУ в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибыли
10:32
В 2020 году ДМК отправлял на экспорт 80% продукции
03.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!