Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Розничные сети подняли цены на бензины и дизельное топливо

04.02.21 15:15 , enkorr
печать
размер текста:

Розничные сети АЗС 4 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 20-50 коп./л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все виды топлива в сети Shell подорожали на 20 коп./л: А-92 - до 27,17 грн/л, А-95 - до 28,84 грн/л, ДТ - до 27,92 грн/л. На станциях SOCAR подорожали только бензины, передает enkorr.

На станциях KLO бензины подорожали на 10-20 коп./л, дизтопливо - на 30 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на KLO подорожал до 26,49 грн/л, А-95 - до 27,49 грн/л, ДТ - до 26,29 грн/л.

В сети "Параллель" бензины и ДТ подорожали на 15 коп/л. "Автотранс" подняла цены на все виды топлива на 20-30 коп./л.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 2-12 коп./л: А-92 - до 23,26 грн/л, А-95 - до 24,25 грн/л, ДТ - до 23,01 грн/л.

На заправках BVS, Chipo, "Кворум" и SUN OIL цены на топливо выросли на 5-40 коп./л.

В "А-95" отметили, что 4 февраля средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,64 грн/л, А-95 подорожал до 26,67 грн/л, ДТ - до 26,05 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 3 коп./л.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:51
После санкций против инвесторов Мотор Сич Китай решил воздержаться от инвестиций в Украину
15:31
Украина должна заменить российское ядерное топливо американским
14:54
Увеличение добычи газа до полного покрытия потребностей – цель на 5 лет
14:40
Рада одобрила большую приватизацию
14:32
Для проведения приватизации с ОГХК снимут гриф секретности
14:12
Вследствие полной разгрузки Запорожской ТЭС в энергосистеме появился дефицит мощности
13:55
В США никак не решат, отменять или продлевать стальные пошлины Трампа
13:41
В мире стремительно дорожает продовольствие
13:30
Технологий недостаточно: в Австралии призывают давать промышленности стимулы для декарбонизации
13:15
Инфляция в 2021 году позволит разогреть экономику – Шмыгаль
12:49
6 китайских металлургических компаний решили объединиться
12:34
Австралийская Camalco будет разрабатывать месторождения бокситов в Африке
12:13
Власти Индии решили отдать RINL в частные руки
11:58
В правительстве Южной Кореи создали комитет по развитию зеленой металлургии
11:51
Китайский стальной гигант Baowu съел еще одного конкурента
11:31
Китайская Ganfeng Lithium инвестирует в литиевый проект в Мексике
11:15
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
10:55
В январе Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов
10:53
АМПУ в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибыли
10:32
В 2020 году ДМК отправлял на экспорт 80% продукции
03.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!