Увеличение добычи газа до полного покрытия потребностей – цель на 5 лет Увеличение добычи газа до уровня полного покрытия внутренних потребностей государства является стратегической целью в Украине на пять лет.



Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему "Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективная защита окружающей среды", передает корреспондент Укринформа.



"Собственная добыча газа - это национальная безопасность... Обеспечение собственной добычи в следующие 5 лет, ее увеличение до того уровня, который позволит обеспечить внутренние потребности нашего государства - это также стратегическая цель", - сказал Д.Шмыгаль.



Он напомнил, что правительство подписало восемь соглашений о разделе продукции на нефтегазовых участках в Украине, что является одним из шагов для достижения стратегической цели по увеличению добычи газа.



Как сообщалось, 31 декабря прошлого года Кабинет министров подписал соглашения с семью компаниями о разделе продукции на участках Балаклейском, Берестянском, Бузовском, Иванковском, Софиевском, Угневском и Зеньковском. Еще одно соглашение подписали 13 января на участок Варвинский.



Группа "Нафтогаз "заявила 4 февраля о начале реализации Стратегии развития ресурсной базы, которая предусматривает наращивание добычи углеводородов вдвое на протяжении следующих десяти лет.



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