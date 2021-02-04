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Для проведения приватизации с ОГХК снимут гриф секретности

04.02.21 14:32 , Судебно-юридическая газета
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В 2021 году в рамках "Большой приватизации" планируется впервые за 16 лет (после "Криворожстали") продать большие объекты и приобщить финансовые ресурсы. Об этом в ходе заседания Кабмина 3 февраля сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Для этого министерства и Госгеонедра должны подготовить к приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и Первый киевский машиностроительный завод ("Большевик").

В связи с этим Кабмин поручил министерствам и ведомствам активно содействовать подготовке объектов "большой приватизации" к аукционам, а также рассмотреть вопрос о снятии грифа "для служебного пользования" с запасов полезных ископаемых выставляемой на публичные торги "Объединенной горно-химической компании".

Представляя документ, глава ФГИ напомнил, что президентом и правительством обнародован курс на привлечение инвестиций в открытую приватизацию. В бюджет на 2021 год заложены поступления от приватизации в объеме 12 млрд грн. Правительством приняты решения об утверждении перечня о приватизации и включении в этот перечень некоторых компаний, в частности ОГХК, Первый киевский машиностроительный завод "Большевик", Президент-отель, Одесский припортовый завод.

Минэкологии, Минэкономики, Минюст, ФГИ и Госгеонедра проведут до 10 февраля 2021 года консультации с СБУ и другими заинтересованными госорганами по снятию грифа "для служебного пользования" о запасах полезных ископаемых, разрабатываемых ОГХК, чтобы исключить такую информацию из перечня сведений, которые составляют служебную информацию.

Как заявил Д.Сенниченко, "суть в том, что продается компания с запасами, мы сделали аудит, международные консультанты принимали участие. И чтобы потенциальные покупатели (которых сейчас 16 из Японии, фонды из Австралии, европейские, американские и украинские компании) могли увидеть, что именно выставляется на приватизацию, необходимо осуществить формальные действия по снятию грифа с запасов именно этой компании".

Отметим, что ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира.

Первый киевский машиностроительный завод ("Большевик") производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей.

МинПром

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