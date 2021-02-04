Рада одобрила большую приватизацию Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части приватизации объектов большой приватизации". За принятие соответствующего правительственного законопроекта №4543 проголосовали 284 народных депутатов.



Документом предлагается исключить из закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" норму, согласно которой проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации приостановлено на время действия карантинных ограничений.



Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.



Как сообщалось, Фонд государственного имущества планирует запустить первые аукционы для объектов большой приватизации во втором квартале 2021 года при условии принятия Верховной Радой закона о разблокировке приватизации.



Напомним, госбюджет на 2021 год предусматривает поступления от приватизации на сумму 12 млрд грн.



МинПром



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