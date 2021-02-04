Вследствие полной разгрузки Запорожской ТЭС в энергосистеме появился дефицит мощности

Вследствие полной разгрузки Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) после аварии 3 февраля в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины появился дефицит мощности в 750 МВт. Как передает Укринформ, об этом сообщает ЧАО "НЭК" Укрэнерго ".
"В результате полной разгрузки Запорожской ТЭС в ОЭС Украины появился дефицит мощности 750 МВт, который диспетчеры "Укрэнерго" компенсировали за счет увеличения производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС и ГАЭС), которые 3 февраля выработали 26,8 млн кВт-ч., что на 8 млн кВт-ч. больше объемов торговых графиков", - говорится в сообщении.
Как отметили в "Укрэнерго", дефицит компенсировали собственной украинской генерацией, без привлечения аварийной помощи других государств. Также в "Укрэнерго" сообщили, что все линии магистральной сети и подстанции НЭК "Укрэнерго" в Запорожском энергоузле оставались в работе без каких-либо отключений.
Как сообщалось, 3 февраля, в 19:26 одновременно была отключена группа силовых трансформаторов (АТ-1 и АТ-2) на Запорожской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" и воздушная линия (ВЛ) 150 кВ "Луч - Великая Белозерка" в сети оператора системы распределения ОАО "Запорожьеоблэнерго".
При этом, на Запорожской ТЭС аварийно отключились от сети энергоблок №2 с нагрузкой 255 МВт и блок №3 с нагрузкой 204 МВт. После этого в 19:27 аварийно отключился блок №4 с нагрузкой 273 МВт. В итоге Запорожская ТЭС разгрузилась полностью - до 0 МВт с потерей питания собственных потребностей.
В результате временно были обесточены потребители городов Энергодар и Днепрорудное суммарной нагрузкой 24 МВт (по оперативным данным).
Как сообщал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться через полчаса. Через полтора часа после аварии почти в 100% жилого фонда было восстановлено электроснабжение. Также, было восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях. По его словам, Запорожская АЭС, которая также располагается в Энергодаре, работает без внештатных ситуаций.