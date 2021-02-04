Вследствие полной разгрузки Запорожской ТЭС в энергосистеме появился дефицит мощности Вследствие полной разгрузки Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) после аварии 3 февраля в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины появился дефицит мощности в 750 МВт. Как передает Укринформ, об этом сообщает ЧАО "НЭК" Укрэнерго ".



"В результате полной разгрузки Запорожской ТЭС в ОЭС Украины появился дефицит мощности 750 МВт, который диспетчеры "Укрэнерго" компенсировали за счет увеличения производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС и ГАЭС), которые 3 февраля выработали 26,8 млн кВт-ч., что на 8 млн кВт-ч. больше объемов торговых графиков", - говорится в сообщении.



Как отметили в "Укрэнерго", дефицит компенсировали собственной украинской генерацией, без привлечения аварийной помощи других государств. Также в "Укрэнерго" сообщили, что все линии магистральной сети и подстанции НЭК "Укрэнерго" в Запорожском энергоузле оставались в работе без каких-либо отключений.



Как сообщалось, 3 февраля, в 19:26 одновременно была отключена группа силовых трансформаторов (АТ-1 и АТ-2) на Запорожской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" и воздушная линия (ВЛ) 150 кВ "Луч - Великая Белозерка" в сети оператора системы распределения ОАО "Запорожьеоблэнерго".



При этом, на Запорожской ТЭС аварийно отключились от сети энергоблок №2 с нагрузкой 255 МВт и блок №3 с нагрузкой 204 МВт. После этого в 19:27 аварийно отключился блок №4 с нагрузкой 273 МВт. В итоге Запорожская ТЭС разгрузилась полностью - до 0 МВт с потерей питания собственных потребностей.



В результате временно были обесточены потребители городов Энергодар и Днепрорудное суммарной нагрузкой 24 МВт (по оперативным данным).



Как сообщал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться через полчаса. Через полтора часа после аварии почти в 100% жилого фонда было восстановлено электроснабжение. Также, было восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях. По его словам, Запорожская АЭС, которая также располагается в Энергодаре, работает без внештатных ситуаций.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



