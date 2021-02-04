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В США никак не решат, отменять или продлевать стальные пошлины Трампа

04.02.21 13:55 , Металлоснабжение и сбыт
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В американских деловых кругах идет интенсивная дискуссия по поводу стальных и алюминиевых тарифов, введенных в действие в 2018 г. прежней президентской администрацией Дональда Трампа на неопределенный и неограниченный срок.

Новый президент США Джо Байден с момента прихода в Белый Дом 20 января отменил уже несколько десятков указов своего предшественника. Вследствие этого некоторые представители промышленности выступают за упразднение тарифов, так как они стали причиной резкого повышения цен на прокат и, соответственно, затрат американских потребителей металлопродукции.

С таким обращением, в частности, выступил American Metals Supply Chain Institute (AMSCI), который ранее назывался American Institute for International Steel (AIIS). Эта организация, всегда поддерживавшая свободную торговлю стальной продукцией, пыталась оспорить стальные тарифы и дошла до Верховного суда, который поставил финальную точку в июне 2020 г.

В то же время металлургическое лобби, объединенное вокруг American Iron and Steel Institute (AISI), а также профсоюзы требуют оставить тарифы в силе. Как отметил генеральный директор AISI Кевин Демпси, благодаря тарифам американские металлургические компании увеличили среднюю загрузку мощностей от 74% в 2017 г. до почти 90% в конце 2019 г. В стране активно строятся новые мощности по выплавке стали и производству проката.

Компромиссную точку зрения представил на конференции в штате Флорида специалист по международному торговому праву Льюис Лейбовиц. По его мнению, тарифы надо временно отменить, чтобы поддержать национальную промышленность. А когда экономика США выйдет из кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса, их можно будет снова ввести в действие.

МинПром

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