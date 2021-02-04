Технологий недостаточно: в Австралии призывают давать промышленности стимулы для декарбонизации Углеродная нейтральность экономики Австралии, которую правительство страны намерено достичь к 2050 году, возможна только после создания соответствующих финансовых стимулов для декарбонизации промышленности, пишет местное издание The Sydney Morning Herald, ссылаясь на ряд экспертов.



В начале февраля глава правительства Австралии Скотт Моррисон заявил: "Наша цель - как можно скорее, желательно к 2050 году, достичь нулевых выбросов СО2". При этом он добавил, что скорость "зеленого" перехода будет зависеть от науки и технологий, позволяющих удешевить получение "чистой" энергии из водорода, а не от размера углеродного налога.



В то же время, как пишет The Sydney Morning Herald, австралийские эксперты уверены, что это ошибочный подход. "Для декарбонизации только технологий будет недостаточно. Нам нужны финансовые стимулы. Невозможно представить, что мы сможем достичь нулевого уровня выбросов без рыночного механизма, стимулирующего инвестиции в их снижение", - полагает Стивен Гамильтон, старший экономист Blueprint Institute.



Анна Скарбек, исполнительный директор консультативного центра ClimateWorks университета Monash, уверена, что правительство должно оказывать поддержку промышленности, предоставляя финансовые стимулы для внедрения мер по декарбонизации. В качестве примера она привела государственные закупки для новой инфраструктуры, которые могут предусматривать использование «зеленой» стали или цемента.



Напомним, что правительство Южной Кореи создало Комитет по развитию зеленой металлургии, в Китае готовят программу перехода на зеленую металлургию с финансовыми стимулами, а металлурги Великобритании призвали власти страны разработать пакет мер, стимулирующих металлургические предприятия переходить на безуглеродные технологии производства – электрометаллургию и водород.



В Евросоюзе инвестиционный план по "зеленому переходу" европейской промышленности составляет 1 трлн. евро в течение 2021-2030 года в виде льготных кредитов и субсидий. Более того, Еврокомиссия собирается направить около 300 млрд. евро из Фонда по борьбе с экономическими последствиями влияния коронавируса именно на экомодернизацию промпредприятий.



В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.



Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.



МинПром



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