В правительстве Южной Кореи создали комитет по развитию зеленой металлургии Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи создало в своей структуре комитет по развитию зеленой металлургии для подготовки стальной отрасли к углеродной нейтральности.



Как сообщает портал Business Korea, комитет организован в форме научно-промышленно-государственного партнерства, целью которого является достижение металлургии к 2050 году углеродной нейтральности.



Первыми со-председателями комитета по развитию зеленой металлургии станут Чой Чжон У (Choi Jeong-woo), генеральный директор крупнейшей южнокорейской металлургической компании POSCO, и Мин Дон Юн (Min Dong-jun), вице-президент Yonsei University. Чой Чжон У также возглавляет Корейскую ассоциацию чугуна и стали (KOSA).



"Низкоуглеродная эволюция уже не является вопросом выбора. Мы сконцентрируемся на пяти ключевых направлениях нашего плана действий для достижения углеродной нейтральности, чтобы отрасль могла ускорить привлечение технологических инноваций и инвестиций", - сообщил министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Сун Юн Мо (Sung Yun-mo) на первом заседании комитета.



План действий предусматривает запуск работы Комитета по развитию зеленой металлургии, разработка концепции и стратегии промышленной трансформации, принятие специальных законов для быстрого изменения структуры промышленности, R&D в частном секторе и сокращение расходов за счет мер по дерегуляции.



В ходе первого заседания такие металлургические компании, как POSCO, Hyundai Steel, Dongkuk Steel, KG Dongbu Steel, Seah Steel и SIMPAC подписали совместное заявление о достижении углеродной нейтральности к 2050 году.



Напомним, что в Китае начали готовить программу перехода на зеленую металлургию с финансовыми стимулами, а металлурги Великобритании призвали власти страны разработать пакет мер, стимулирующих металлургические предприятия переходить на безуглеродные технологии производства – электрометаллургию и водород.



В Евросоюзе инвестиционный план по "зеленому переходу" европейской промышленности составляет 1 трлн. евро в течение 2021-2030 года в виде льготных кредитов и субсидий. Более того, Еврокомиссия собирается направить около 300 млрд. евро из Фонда по борьбе с экономическими последствиями влияния коронавируса именно на экомодернизацию промпредприятий.



В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.



Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.



МинПром

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