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Инфляция в 2021 году позволит разогреть экономику – Шмыгаль

04.02.21 13:15 , Интерфакс Украина
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Инфляция в 2021 году позволит разогреть экономику, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция, если говорить на "экономическом" языке, разогревала экономику и давала еще большие возможности для роста, возможно, не на 4,6%, а выше", - сказал он, выступая на организованной Европейской бизнес-ассоциацией встрече в четверг.

Он напомнил, что правительственный прогноз предполагает рост экономики на 4,6% ВВП в 2021 году.

"Мы ожидаем роста на уровне 4,6% ВВП, незначительный уровень инфляции - в показателях Нацбанка это 5+1%, то есть до 6%, у Минэкономики прогноз чуть выше", - добавил он.

МинПром

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