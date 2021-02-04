6 китайских металлургических компаний решили объединиться Как сообщает агентство Kallanish, шесть китайских металлургических компаний из провинций Шэньси и Шаньси в центральной части страны объединились в группу, получившую название Northwest Union Iron & Steel Company. Ее зарегистрированный капитал составил 1 млрд юаней (155 млн долл.).



Крупнейшим участником этого объединения выступает государственная компания Shaanxi Iron & Steel Group (Shaangang), контролируемая властями провинции. В число основателей также вошли Jianlong, Jinnan Steel Group, Jingcheng Steel Holding Group (Jingang), Gaoyi Iron & Steel и Jianbang Group. Причем один из участников, а именно местное подразделение Jianlong Group, является частной компанией.



Совокупная мощность девяти металлургических предприятий шести компаний, входящих в состав новой Northwest Union Steel, составляет более 60 млн т в год. Это второй по величине показатель в китайской металлургической промышленности. Большая часть сортамента представлена арматурой и другим сортовым прокатом.



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