Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

6 китайских металлургических компаний решили объединиться

04.02.21 12:49 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Kallanish, шесть китайских металлургических компаний из провинций Шэньси и Шаньси в центральной части страны объединились в группу, получившую название Northwest Union Iron & Steel Company. Ее зарегистрированный капитал составил 1 млрд юаней (155 млн долл.).

Крупнейшим участником этого объединения выступает государственная компания Shaanxi Iron & Steel Group (Shaangang), контролируемая властями провинции. В число основателей также вошли Jianlong, Jinnan Steel Group, Jingcheng Steel Holding Group (Jingang), Gaoyi Iron & Steel и Jianbang Group. Причем один из участников, а именно местное подразделение Jianlong Group, является частной компанией.

Совокупная мощность девяти металлургических предприятий шести компаний, входящих в состав новой Northwest Union Steel, составляет более 60 млн т в год. Это второй по величине показатель в китайской металлургической промышленности. Большая часть сортамента представлена арматурой и другим сортовым прокатом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:34
Австралийская Camalco будет разрабатывать месторождения бокситов в Африке
12:13
Власти Индии решили отдать RINL в частные руки
11:58
В правительстве Южной Кореи создали комитет по развитию зеленой металлургии
11:51
Китайский стальной гигант Baowu съел еще одного конкурента
11:31
Китайская Ganfeng Lithium инвестирует в литиевый проект в Мексике
11:15
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
10:55
В январе Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов
10:53
АМПУ в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибыли
10:32
В 2020 году ДМК отправлял на экспорт 80% продукции
10:13
Финская Outokumpu сообщила о прибыли на фоне восстановления спроса на сталь
09:56
Украина должна запретить импорт э/энергии из РФ и Беларуси
09:12
Регулятор заявил об угрозе общесистемной энергетической аварии
08:58
Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за аварии на подстанции
08:20
Из-за войны на Донбассе мы потеряли 25% промышленности и 120 млрд долл - Магомедов
08:02
Украине нужно идти по своему пути экомодернизации - Магера
03.02.21
18:01
В январе Украина импортировала в 5 раз больше газа, чем в декабре
17:53
Налоговые проверки бизнеса скоро возобновятся
17:34
Послы G7 знают, что нужно Украине для процветания
17:17
В Китае усиливают борьбу с выбросами
16:57
Индийская SAIL заявила о быстром восстановлении спроса на сталь
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!