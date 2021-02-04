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В январе Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов

04.02.21 10:55 , Интерфакс-Украина
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Металлургические предприятия Украины в январе текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов, по предварительным данным, на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $745,88 млн. Об этом говорится в обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой.

Как сообщается, в декабре поступления от экспорта черных металлов составляли $714,5 млн.

При этом Украина в январе 2021 года сократила импорт аналогичной продукции на 11% – до $57,73 млн. В декабре этот показатель составлял $87,32 млн.

Кроме того, Украина в минувшем месяце сократила экспорт металлоизделий на 4% – до $61,46 млн. В декабре их экспорт составил $84,92 млн.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 6,6% – до $52,81 млн. В декабре их ввезено на $82,83 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,38 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1 млрд 39,74 млн.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% – до $879,69 млн.

МинПром

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