АМПУ в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибыли Администрация морских портов Украины в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибыли, что на 62,7% больше, чем было в 2019 году. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Как сообщается, показатель чистого дохода от реализации продукции по итогам 2020 года составил 7,38 млрд грн (+5%). В государственный бюджет и целевые фонды перечислено 3,62 млрд грн.



Согласно обнародованной информации, сэкономить на закупках, благодаря использованию площадки ProZorro АМПУ в прошедшем году удалось 194 млн грн.



"В прошлом году, предприятие ввело централизованную закупку электроэнергии, за счет этого экономия за два месяца (с 1 ноября по 31 декабря) составила около 3 млн грн. Оптимизация расходов путем диверсификации закупок имела эффект и для портовых операторов-потребителей. Оптимизация расходов была достигнута при закупке природного газа. Начиная с августа, предприятие закупало газ на конкурсной основе в два этапа, благодаря чему, экономия средств за пять месяцев составила 400 тыс. грн", - рассказал руководитель АМПУ Александр Голодницкий.



Администрация морских портов Украины по итогам 2019 года увеличила выручку по сравнению с 2018 годом на 7,6% - до 7,02 млрд грн, чистая прибыль сократилась на 27,9% - до 1,63 млрд грн.



Ранее Кабинет министров утвердил финансовый план ГП "Администрация морских портов Украины" на 2021 год с чистой прибылью 2,11 млрд грн и чистым доходом от реализации.



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