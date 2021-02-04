В 2020 году ДМК отправлял на экспорт 80% продукции Днепровский металлургический комбинат (ДМК) в 2020 году отправил потребителям более 2,6 млн тонн товарной металлопродукции. 20% от общего объема отгружено украинским заказчикам, 80% - внешним потребителям из 34 стран мира, информирует управление сбыта комбината.



В адрес заказчиков из Украины и других стран мира ДМК отправил продукцию 12 наименований. В структуре реализации на первой позиции непрерывнолитая заготовка - 71%, на второй и третьей позициях - катанка и арматура. Также по заказу потребителей из Украины, 8 стран Европы, 8 стран Азии и стольких Африки, 4 стран Северной и Южной Америки, 6 стран СНГ комбинат отгружал горячекатаный квадрат, трубную заготовку и круги, уголок, швеллер, мелющие шары, железнодорожные оси, чугун.



Среди украинских получателей металлопродукции ДМК - более 80 предприятий различных форм собственности. Наибольшим спросом у потребителей пользовались арматурный прокат и катанка - соответственно 37 и 36 % от общего объема отгрузки на внутренний рынок, доля мелющих шаров составляет 10%. Украинские потребители также заказывали на ДМК уголок, трубную заготовку и круги, швеллер, чугун и железнодорожные оси.



Публичное акционерное общество "Днепровский металлургический комбинат" — одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. ПАО "ДМК" входит в число шести ведущих металлургических комбинатов страны по объёмам производства и реализации металлопродукции. Комбинат находится в г. Каменское, Украина.



МинПром



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