Финская Outokumpu сообщила о прибыли на фоне восстановления спроса на сталь Основная операционная прибыль финского производителя стали Outokumpu за четвертый квартал выросла на 7% в годовом исчислении, так как восстановление спроса на нержавеющую сталь перевесило падение цен, говорится в сообщении компании.



Outokumpu прогнозирует рост поставок и прибыли в первом квартале этого года по сравнению с предыдущими тремя месяцами.



"Рынок нержавеющей стали начал восстанавливаться после глобального спада, вызванного пандемией COVID-19, - говорится в сообщении. - Спрос на нержавеющую сталь растет, и ожидается, что в обоих регионах, Европе и Америке, объемы сезонного увеличения".



Outokumpu сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за четвертый квартал в размере 78 млн евро (94 млн долларов) по сравнению с 73 млн евро годом ранее, что превзошло прогнозы аналитиков в опросе, проведенном компанией.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



