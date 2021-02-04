Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Финская Outokumpu сообщила о прибыли на фоне восстановления спроса на сталь

04.02.21 10:13 , Steelland
печать
размер текста:

Основная операционная прибыль финского производителя стали Outokumpu за четвертый квартал выросла на 7% в годовом исчислении, так как восстановление спроса на нержавеющую сталь перевесило падение цен, говорится в сообщении компании.

Outokumpu прогнозирует рост поставок и прибыли в первом квартале этого года по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

"Рынок нержавеющей стали начал восстанавливаться после глобального спада, вызванного пандемией COVID-19, - говорится в сообщении. - Спрос на нержавеющую сталь растет, и ожидается, что в обоих регионах, Европе и Америке, объемы сезонного увеличения".

Outokumpu сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за четвертый квартал в размере 78 млн евро (94 млн долларов) по сравнению с 73 млн евро годом ранее, что превзошло прогнозы аналитиков в опросе, проведенном компанией.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:15
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
10:55
В январе Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов
10:53
АМПУ в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибыли
10:32
В 2020 году ДМК отправлял на экспорт 80% продукции
09:56
Украина должна запретить импорт э/энергии из РФ и Беларуси
09:12
Регулятор заявил об угрозе общесистемной энергетической аварии
08:58
Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за аварии на подстанции
08:20
Из-за войны на Донбассе мы потеряли 25% промышленности и 120 млрд долл - Магомедов
08:02
Украине нужно идти по своему пути экомодернизации - Магера
03.02.21
18:01
В январе Украина импортировала в 5 раз больше газа, чем в декабре
17:53
Налоговые проверки бизнеса скоро возобновятся
17:34
Послы G7 знают, что нужно Украине для процветания
17:17
В Китае усиливают борьбу с выбросами
16:57
Индийская SAIL заявила о быстром восстановлении спроса на сталь
16:42
Квоты на импорт серной кислоты нужно немедленно отменить – Магера
16:34
Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину
16:26
Создание финсуда вряд ли поможет решить проблему непогашенных кредитов - мнение
16:15
В Кабмине решили обновить Экспортную стратегию Украины
15:52
Нафтогаз начал делить активы Укрнафты
15:27
В Украине хотят перезапустить индустриальные парки
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!