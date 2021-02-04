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Украина должна запретить импорт э/энергии из РФ и Беларуси

04.02.21 09:56
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Украина не только должна на законодательном уровне запретить импорт э/э из Беларуси и РФ, но и принять решение об отсоединение от российских и белорусских энергетических систем. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Пора серьезно заняться наведением порядка в отечественной энергетике, разрешить долговой кризис и вывести отрасль на путь устойчивого развития. Нашим стратегическим курсом должен оставаться кур на интеграцию энергосистемы Украины в энергосистему Европейского Союза. Мы способны не только обеспечить себя полностью э/э, но экспортировать ее излишки в ЕС", - сказал он.

Нардеп напомнил, что с начала января объем импорта российской э/э через БелАЭС в Украину вырос втрое. "23 января мы вышли на печальный рекорд. За сутки в страну было импортировано почти 10 млн кВт э/э, примерно столько вырабатывает одного блок Ровенской АЭС. С начала года мы закупили у БелАЭС э/э на 180 млн грн", - сообщил Д.Шпенов.

По его словам, такой шаг стал возможным из-за бреши в законодательстве. "Хотя власть прекрасно знала о ней, никаких действий правительство не предприняло. Исправлять ситуацию, как всегда, будет парламент. Нам необходимо в срочном порядке принять законопроект №4493 о запрете импорта э/э из России и Беларуси. Кроме того, нам необходимо четко расставить внешнеполитические приоритеты. Нельзя одновременно интегрироваться в ЕС и торговать со страной-агрессором Россией. Так недолго потерять доверие наших стратегических партнеров на Западе. После этого мы еще просим ЕС усилить санкции против РФ", - сказал нардеп.

Д.Шпенов также напомнил, что импорт электроэнергии в 2020 году вызвал самый большой кризис в украинской энергетике за последние 20 лет. Украинским электростанциям пришлось сократить производство. Суммарный долг компаний "Энергоатом" и "Укрэнерго" сегодня составляет 50 млрд грн и продолжает расти. В прошлом году во время кризиса, вызванного импортом российской э/э, около 95% угольных шахт было остановлено. Продажи угля сократились на 1,5 млн т, общие убытки шахт составили 5 млрд грн.

МинПром

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