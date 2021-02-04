Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за аварии на подстанции

04.02.21 08:58
печать
размер текста:

В 19:25 3 февраля "ДТЭК Запорожская ТЭС" полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч", принадлежащей "Запорожьеоблэнерго". Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК.

"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии. На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт. Энергетики планируют начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов", - сообщает компания.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в городе Энергодаре. В течении короткого времени энергоснабжение города было восстановлено.

"Для сбалансирования работы энергосистемы Украины ДТЭК работает полным составом оборудования. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении ДТЭК.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:12
Регулятор заявил об угрозе общесистемной энергетической аварии
08:20
Из-за войны на Донбассе мы потеряли 25% промышленности и 120 млрд долл - Магомедов
08:02
Украине нужно идти по своему пути экомодернизации - Магера
03.02.21
18:01
В январе Украина импортировала в 5 раз больше газа, чем в декабре
17:53
Налоговые проверки бизнеса скоро возобновятся
17:34
Послы G7 знают, что нужно Украине для процветания
17:17
В Китае усиливают борьбу с выбросами
16:57
Индийская SAIL заявила о быстром восстановлении спроса на сталь
16:42
Квоты на импорт серной кислоты нужно немедленно отменить – Магера
16:34
Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину
16:26
Создание финсуда вряд ли поможет решить проблему непогашенных кредитов - мнение
16:15
В Кабмине решили обновить Экспортную стратегию Украины
15:52
Нафтогаз начал делить активы Укрнафты
15:27
В Украине хотят перезапустить индустриальные парки
15:11
Северный ГОК сэкономит 75% электроэнергии на освещении фабрики
14:51
Украина и ЕС 10 февраля проведут первую встречу по European Green Deal
14:50
ЕС ждет усиления борьбы с коррупцией в Украине
14:31
Байден отменил решения Трампа по импорту алюминия
14:15
Eurometal озаботилась проблемами потребителей стали в ЕС
14:07
В 2020 году Интерпайп перечислил в бюджет 2,54 млрд грн
02.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!