Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за аварии на подстанции В 19:25 3 февраля "ДТЭК Запорожская ТЭС" полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч", принадлежащей "Запорожьеоблэнерго". Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК.



"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии. На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт. Энергетики планируют начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов", - сообщает компания.



Остановка станции привела к кратковременному отключению света в городе Энергодаре. В течении короткого времени энергоснабжение города было восстановлено.



"Для сбалансирования работы энергосистемы Украины ДТЭК работает полным составом оборудования. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении ДТЭК.



МинПром



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