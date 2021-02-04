Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Из-за войны на Донбассе мы потеряли 25% промышленности и 120 млрд долл - Магомедов

04.02.21 08:20
печать
размер текста:

Оценка Министерства реинтеграции суммы имущественного ущерба Украины в результате военных действий на Донбассе в размере 120 млрд долл является реалистичной. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Политик отметил, это не производственный ущерб, учитывающий потерю дохода. Речь идет об ущербе от отчуждения всей государственной и частной собственности.

"Ранее Венский институт международных исследований подсчитал, что для восстановления Донбасса понадобится минимум 22 млрд долл. Однако сумма, озвученная Минреинтеграции, кажется мне более реалистичной", - сказал политик.

Он напомнил, что до 2014 года Украина занимала 10 место в мире по объему выплавки стали. После оккупации российским агрессором части Донбасса, Украина потеряла как минимум 25% производственного потенциала и сегодня занимает 13 место в мире.

"На неподконтрольной Украине территории остался Енакиевскй металлургический завод, который в 2013 году получил прибыль 12 млрд грн, из которых 300 млн было уплачено в украинский бюджет в виде налогов. Также на этой территории остались Алчевский металлургический завод и завод "Донецксталь". Почти 75% угольных шахт оказались заблокированы, остановилась отгрузка сырья на 50-ти угольных хабах. Мы потеряли шахты по добыче антрацита, на котором работают более половины украинских ТЭС. Этот список можно еще долго продолжать. В нем – потери, которые невозможно восполнить", - отмечает М.Магомедов.

"Минреинтеграции считает, что восстановление Донбасса должно происходить за деньги частных инвесторов и России. Для этого в законопроекте о государственной политике переходного правосудия закрепили определение РФ, не как агрессора, а как оккупанта. Это даст возможность требовать по принципам международного права возмещения ущерба от оккупации", - считает народный депутат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 1

...
Новости партнеров
новости
09:12
Регулятор заявил об угрозе общесистемной энергетической аварии
08:58
Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за аварии на подстанции
08:02
Украине нужно идти по своему пути экомодернизации - Магера
03.02.21
18:01
В январе Украина импортировала в 5 раз больше газа, чем в декабре
17:53
Налоговые проверки бизнеса скоро возобновятся
17:34
Послы G7 знают, что нужно Украине для процветания
17:17
В Китае усиливают борьбу с выбросами
16:57
Индийская SAIL заявила о быстром восстановлении спроса на сталь
16:42
Квоты на импорт серной кислоты нужно немедленно отменить – Магера
16:34
Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину
16:26
Создание финсуда вряд ли поможет решить проблему непогашенных кредитов - мнение
16:15
В Кабмине решили обновить Экспортную стратегию Украины
15:52
Нафтогаз начал делить активы Укрнафты
15:27
В Украине хотят перезапустить индустриальные парки
15:11
Северный ГОК сэкономит 75% электроэнергии на освещении фабрики
14:51
Украина и ЕС 10 февраля проведут первую встречу по European Green Deal
14:50
ЕС ждет усиления борьбы с коррупцией в Украине
14:31
Байден отменил решения Трампа по импорту алюминия
14:15
Eurometal озаботилась проблемами потребителей стали в ЕС
14:07
В 2020 году Интерпайп перечислил в бюджет 2,54 млрд грн
02.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!