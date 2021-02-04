Украине нужно идти по своему пути экомодернизации - Магера Украина не обладает такими ресурсами для проведения экомодернизации, как КНР или ЕС. Поэтому нам необходимо искать другие пути, считает народный депутат Сергей Магера.



"Например, парламент может очень сильно помочь нашим металлургам, если примет законопроект, позволяющий предприятиям тратить 70% начисленного эконалога на внедрение экотехнологий. Если ничего не делать, к 2025 году технологическая отсталость украинской металлургии может стать критической для наших позиций на ключевых экспортных рынках", - сказал он.



Нардеп напомнил, что с начала февраля КНР запустила систему торговли квотами на выбросы СО2. Система должна помочь Китаю в реализации политики декарбонизации. В ЕС торговля квотами на выбросы начала форсировано внедряться сразу после подписания Киотского протокола в 1997 году. Квоты на выбросы были согласованы с каждой страной Евросоюза. В результате с начала указанного периода выбросы снизились на 12,5%.



КНР сегодня генерирует 28% всего объема парниковых газов в мире. В планах Китая преодолеть пик выбросов СО2 до 2030 года, и достичь углеродной нейтральности до 2060-го. Для этих целей КНР готова инвестировать 5,5 трлн долл.



На первом этапе внедрения системы ETS китайские промышленные предприятия будут обязаны покупать квоты, если в период с 2013-го по 2019-й эмитировали больше 26 тыс т выбросов в год. Под эти требования подпадают 2,2 тыс энергетических предприятий. Те, кто не использовал квоту, смогут перепродать ее на ETS. К 2025-му действие системы распространится на производителей стали и другие промышленные отрасли.



"В конце 2020-го КНР озвучила планы относительно снижения объемов производства стали, и желании перенаправить освободившиеся ресурсы на экомодернизацию предприятий. Введение квот на СО2 для китайских металлургов может привести к убыткам. Поэтому не исключено, что отрасль получит небольшую отсрочку. Если Китай выполнит планы по экомодернизации, то уже к 2025 году сможет стать законодателем мод в новом экологическом стандарте производства безуглеродной стали", - заявил С.Магера.



МинПром



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