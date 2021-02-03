В январе Украина импортировала в 5 раз больше газа, чем в декабре По заказу клиентов "Оператор ГТС Украины" в январе 2021 года обеспечил транспортировку из Европы в Украину 440 млн кубометров газа , что в 5,2 раза больше, чем в декабре.



Как сообщает пресс-служба Оператора ГТС, рост импорта связан с повышенным спросом на голубое топливо в связи с погодными условиями и соответствует показателям за аналогичный период 2020 года.



В частности, из Словакии в Украину поступило 40 млн кубометров, из Венгрии – 400 млн куб. м.



"Виртуальным реверсом (backhaul) импортировано 92%. Практически весь газ был направлен для использования на внутреннем рынке Украины. Всего в январе услуги по транспортировке газа из ЕС в Украину заказали 15 трейдеров, из них 5 украинских компаний и 10 иностранных", – уточнили в компании.



В то же время ре-экспорт газа из Украины в страны ЕС в январе составил 240 млн кубометров, тогда как в январе прошлого года экспорт практически отсутствовал. В режиме "таможенный склад" экспортировано 230 млн куб. м, из них в режиме shorthaul – 170 млн куб. м. Услугами shorthaul и "таможенный склад" воспользовались 12 компаний, из них 2 отечественных.



Транзит газа через украинскую ГТС в Европу в январе 2021 года составил 3,86 млрд кубометров газа, на 51% больше по сравнению с январем 2020 года. В то же время это на 32% меньше, чем в декабре 2020 года, что связано с условиями текущего транзитного контракта.



В том числе в западном направлении транзит газа составил 3,54 млрд куб. м. В частности, в Польшу – 0,39 млрд куб. м, Словакию – 2,23 млрд куб. м, Венгрию – 0,92 млрд куб. м. В южном направлении транзит составил 550 млн куб. м. Из них 150 млн куб. м – в Румынию и 390 млн куб. м – в Молдову.



"Текущий договор с "Газпромом" предусматривает плановое сокращение транзита газа по территории Украины. Согласно контракту, "Газпром" обязан оплатить прокачку 40 млрд куб. м газа, что на 25 млрд куб. м ниже контрактных обязательств 2020 года. Сейчас мы видим, что несмотря на высокие цены на газ в Европе, существенного дополнительного роста объемов транзита не произошло. Более того, не все забронированные и оплаченные мощности были использованы", – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.



Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины", а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.



Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд кубометров российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн кубометров. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд кубометров. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.



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