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Послы G7 знают, что нужно Украине для процветания

03.02.21 17:34 , Интерфакс Украина
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Послы стран "Большой семерки" (G7) встретились с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом и согласились, что независимый Национальный банк Украины, крепкие антикоррупционные институции и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств.

"Послы G7 имели полезный разговор с постпредом МВФ в Украине. Они приветствовали конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институции и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств", - говорится в сообщении на странице послов стран G7 в Украине в Twitter в среду.

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