Квоты на импорт серной кислоты нужно немедленно отменить – Магера В Украине необходимо срочно ликвидировать коррупционные схемы прошлой власти и отменить квоты на импорт серной кислоты. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он отметил, что дефицит на рынке серной кислоты возник в 2014 году, когда сначала на украинский рынок перестала поступать серная кислота из Крыма, а затем обанкротился Константиновский химзавод. До войны эти два предприятия производили около половины сырья для украинских потребителей.



В результате дефицит пришлось закрывать поставками из-за границы. В свою очередь производители кислоты добились от Межведомственной комиссии по международной торговле введения квот на импорт, после чего взвинтили стоимость своей продукции до неприличного уровня.



"Только вдумайтесь: цена украинских поставщиков стала выше импортной на 89%, а в некоторых случаях на 107%. То есть, целью была защита отечественных производителей от импорта, а по факту квоты стали инструментом обогащения для компаний-прокладок", - сообщил С.Магера.



Он также обратил внимание на тот факт, что после введния квот финпоказатели отечественных производителей ухудшаются, потому что основной заработок на коррупционной схеме получают не производители, а посредники.



"Поэтому сейчас у министерства задача предельно ясна – ликвидировать коррупционные схемы прошлой и отменить квоты на импорт серной кислоты. Но Межведомственная комиссия по международной торговле не спешит это делать! Коррупционные схемы продолжать работать, в связи с чем у меня логичный вопрос к министру Петрашко: что вообще происходит?", - сказал С.Магера.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



