Квоты на импорт серной кислоты нужно немедленно отменить – Магера

В Украине необходимо срочно ликвидировать коррупционные схемы прошлой власти и отменить квоты на импорт серной кислоты. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.
Он отметил, что дефицит на рынке серной кислоты возник в 2014 году, когда сначала на украинский рынок перестала поступать серная кислота из Крыма, а затем обанкротился Константиновский химзавод. До войны эти два предприятия производили около половины сырья для украинских потребителей.
В результате дефицит пришлось закрывать поставками из-за границы. В свою очередь производители кислоты добились от Межведомственной комиссии по международной торговле введения квот на импорт, после чего взвинтили стоимость своей продукции до неприличного уровня.
"Только вдумайтесь: цена украинских поставщиков стала выше импортной на 89%, а в некоторых случаях на 107%. То есть, целью была защита отечественных производителей от импорта, а по факту квоты стали инструментом обогащения для компаний-прокладок", - сообщил С.Магера.
Он также обратил внимание на тот факт, что после введния квот финпоказатели отечественных производителей ухудшаются, потому что основной заработок на коррупционной схеме получают не производители, а посредники.
"Поэтому сейчас у министерства задача предельно ясна – ликвидировать коррупционные схемы прошлой и отменить квоты на импорт серной кислоты. Но Межведомственная комиссия по международной торговле не спешит это делать! Коррупционные схемы продолжать работать, в связи с чем у меня логичный вопрос к министру Петрашко: что вообще происходит?", - сказал С.Магера.