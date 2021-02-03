Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Квоты на импорт серной кислоты нужно немедленно отменить – Магера

03.02.21 16:42
печать
размер текста:

В Украине необходимо срочно ликвидировать коррупционные схемы прошлой власти и отменить квоты на импорт серной кислоты. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он отметил, что дефицит на рынке серной кислоты возник в 2014 году, когда сначала на украинский рынок перестала поступать серная кислота из Крыма, а затем обанкротился Константиновский химзавод. До войны эти два предприятия производили около половины сырья для украинских потребителей.

В результате дефицит пришлось закрывать поставками из-за границы. В свою очередь производители кислоты добились от Межведомственной комиссии по международной торговле введения квот на импорт, после чего взвинтили стоимость своей продукции до неприличного уровня.

"Только вдумайтесь: цена украинских поставщиков стала выше импортной на 89%, а в некоторых случаях на 107%. То есть, целью была защита отечественных производителей от импорта, а по факту квоты стали инструментом обогащения для компаний-прокладок", - сообщил С.Магера.

Он также обратил внимание на тот факт, что после введния квот финпоказатели отечественных производителей ухудшаются, потому что основной заработок на коррупционной схеме получают не производители, а посредники.

"Поэтому сейчас у министерства задача предельно ясна – ликвидировать коррупционные схемы прошлой и отменить квоты на импорт серной кислоты. Но Межведомственная комиссия по международной торговле не спешит это делать! Коррупционные схемы продолжать работать, в связи с чем у меня логичный вопрос к министру Петрашко: что вообще происходит?", - сказал С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:57
Индийская SAIL заявила о быстром восстановлении спроса на сталь
16:34
Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину
16:26
Создание финсуда вряд ли поможет решить проблему непогашенных кредитов - мнение
16:15
В Кабмине решили обновить Экспортную стратегию Украины
15:52
Нафтогаз начал делить активы Укрнафты
15:27
В Украине хотят перезапустить индустриальные парки
15:11
Северный ГОК сэкономит 75% электроэнергии на освещении фабрики
14:51
Украина и ЕС 10 февраля проведут первую встречу по European Green Deal
14:50
ЕС ждет усиления борьбы с коррупцией в Украине
14:31
Байден отменил решения Трампа по импорту алюминия
14:15
Eurometal озаботилась проблемами потребителей стали в ЕС
14:07
В 2020 году Интерпайп перечислил в бюджет 2,54 млрд грн
13:52
Украина удерживает объемы реализации промышленной продукции
13:33
Для развития экономики необходима цифровизация всех отраслей – Шмыгаль
13:32
ЕС ждет, что Украина откажется от локализации
13:14
Рада хочет вывести добычу полезных ископаемых из тени
12:51
Вьетнам отправил на экспорт рекордный объем стальной продукции
12:13
МИД Китая направил Украине ноту из-за ситуации с Мотор Сич
12:02
Украине нужно срочно запретить импорт электроэнергии
11:53
Коломойского обязали выплатить ПриватБанку 1 млн фунтов стерлингов
02.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!