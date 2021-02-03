Создание финсуда вряд ли поможет решить проблему непогашенных кредитов - мнение Создание финансового суда вряд ли поможет решить проблему большого количества непогашенных кредитов. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Вряд ли эффективным выходом из ситуации будет создание еще одного бюрократического органа, который станет подобием нынешней не реформированной судебной системы. Кроме того, следует помнить, что в судебной сфере есть существенный кадровый голод, законодательство несовершенно, коррумпированность и безнаказанность судей никуда не делись", - отметил политик.



"Раздувание государственной машины, увеличение количества чиновников, усиление давления на граждан и бизнес – это путь в никуда. Суды не решат структурных проблем государства, в том числе и большое количество непогашенных кредитов", - добавил он.



По мнению Д.Шпенова, Украина нуждается в качественных, а не количественных изменениях. Реформирование и перезагрузка судебной системы, укрепление антикоррупционных институтов, повышение правовой культуры государства и реализация принципа "неотвратимости наказания" - первоочередные задачи, от реализации которых зависит будущее Украины и будущее наших детей. Нардеп уверен, что только так можно вернуть доверие граждан к судебной системе и сделать ее по-настоящему независимой от какой-либо власти, кроме власти закона.



Напомним, рвнее глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью Reuters заявил, что Украина ведет переговоры с МВФ о создании специализированного финансового суда. Причина создания такого суда - большой объем непогашенных кредитов. Как известно, общая сумма выданных кредитов в Украине составляет 40 млрд долларов, то проблемных - около 17 млрд.



МинПром



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