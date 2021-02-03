Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Индийская SAIL заявила о быстром восстановлении спроса на сталь

03.02.21 16:57 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Steel Authority of India Ltd. сообщила о прибыли за квартал, закончившийся в декабре, на фоне восстановления спроса в инфраструктурных и строительных проектах.

Чистая прибыль за трехмесячный период составила 12,83 млрд рупий (176 млн долл.) по сравнению с убытком в 4,29 млрд рупий годом ранее, говорится в заявлении, отправленном государственной сталелитейной компанией на Бомбейскую фондовую биржу.

"После короткой паузы, наступившей во время пандемии, в целом по стране произошел поворот в экономической деятельности, - говорится в заявлении. - В таких секторах, как инфраструктура, строительство, производство и автомобилестроение, наблюдается относительно быстрое восстановление".

Общий доход вырос до 200,5 млрд рупий за этот период по сравнению со 167,3 млрд рупий годом ранее, сообщила компания. Производство чугуна в течение квартала составило 4,8 млн тонн, что на 12% больше, чем годом ранее. Производство стали составило 4,37 млн ​​тонн, увеличившись на 9%. Производство товарной стали - 4,15 млн тонн, рост на 6%. Общий объем продаж с учетом экспорта составил 4,15 млн тонн, увеличившись на 1%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:42
Квоты на импорт серной кислоты нужно немедленно отменить – Магера
16:34
Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину
16:26
Создание финсуда вряд ли поможет решить проблему непогашенных кредитов - мнение
16:15
В Кабмине решили обновить Экспортную стратегию Украины
15:52
Нафтогаз начал делить активы Укрнафты
15:27
В Украине хотят перезапустить индустриальные парки
15:11
Северный ГОК сэкономит 75% электроэнергии на освещении фабрики
14:51
Украина и ЕС 10 февраля проведут первую встречу по European Green Deal
14:50
ЕС ждет усиления борьбы с коррупцией в Украине
14:31
Байден отменил решения Трампа по импорту алюминия
14:15
Eurometal озаботилась проблемами потребителей стали в ЕС
14:07
В 2020 году Интерпайп перечислил в бюджет 2,54 млрд грн
13:52
Украина удерживает объемы реализации промышленной продукции
13:33
Для развития экономики необходима цифровизация всех отраслей – Шмыгаль
13:32
ЕС ждет, что Украина откажется от локализации
13:14
Рада хочет вывести добычу полезных ископаемых из тени
12:51
Вьетнам отправил на экспорт рекордный объем стальной продукции
12:13
МИД Китая направил Украине ноту из-за ситуации с Мотор Сич
12:02
Украине нужно срочно запретить импорт электроэнергии
11:53
Коломойского обязали выплатить ПриватБанку 1 млн фунтов стерлингов
02.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!