Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину В ближайшие дни Кабинет министров примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина. То есть в регионах снова введут уровни разной эпидемиологической опасности – зеленый, желтый, оранжевый и красный.



Об этом во время заседания правительства в среду, 3 февраля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на канале главы правительства в Telegram.



"Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина. Министерство здравоохранения должно четко проинформировать о возможных изменениях и критериях зонирования", – отметил Д.Шмыгаль.



Премьер-министр добавил, что ситуация с коронавирусом в Украине стабильная и контролируемая.



"Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепочки заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым. Там находится до 18,3 тыс. госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 тыс. человек с диагнозом или подозрением на Covid-19", – констатировал Д.Шмыгаль.



Как сообщалось, по решению Кабинета министров с 8 по 24 января в Украине действовали усиленные карантинные ограничения. В частности, была запрещена работа ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). После его окончания по всей стране действуют ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности.



Напомним, по состоянию на утро 3 февраля зафиксировано 3 285 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19. Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 227 164 человек, 23 089 человека – умерли, выздоровели – 1 045 473 человека.



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