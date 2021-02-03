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В Кабмине решили обновить Экспортную стратегию Украины

03.02.21 16:15 , Укринформ
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с партнерами работает над обновлением Экспортной стратегии Украины, которая должна определить основные направления экспортной политики на ближайшие годы.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом сказал заместитель министра экономики Александр Романишин 2 февраля на публичном обсуждении Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Международная экономическая политика и торговля, экспортно-кредитное агентство".

Заместитель министра отметил, что основные усилия Минэкономики по этому вектору сосредотачиваются на укреплении взаимодействия институтов по поддержке экспорта, расширению инструментария такой поддержки, в частности обеспечению доступа к финансовым ресурсам.

В министерстве напомнили, что для создания современной системы поддержки экспорта необходимо обеспечить полноценную деятельность Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

"В 2020 году мы провели масштабную работу по формированию нормативно-правовой базы деятельности Агентства. Кроме того, в ближайшее время готовится решение об увеличении уставного капитала ЭКА до 2 млрд грн. Все это позволит начать эффективную работу ЭКА и увеличить объемы украинского экспорта, повысить конкурентоспособность украинских экспортеров, поддержать развитие малого и среднего предпринимательства", - прокомментировал А.Романишин.

Как сообщал Укринформ, по данным Государственной таможенной службы, за 2020 год в Украине импортировали товаров на 54,2 млрд долл. (по сравнению с 2019 годом импорт уменьшился на 6,2 млрд долл., или на 10,3%). Экспорт из Украины в прошлом году составил 49,2 млрд долл. (уменьшение на 0,85 млрд долл., или 1,7%). Больше всего экспортировали зерновых - на 9,4 млрд долл., черных металлов - на 7,7 млрд долл., а также жиров и масел животного или растительного происхождения - на 5,8 млрд долл.

МинПром

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