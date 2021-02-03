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Северный ГОК сэкономит 75% электроэнергии на освещении фабрики

03.02.21 15:11 , Главком
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На Северном горно-обогатительном комбинате (Кривой Рог) Группы "Метинвест" энергосервисная компания YASNO Efficiency модернизировала освещение на фабрике дробления №1. Почти 1000 энергоэффективных LED-светильников позволят сэкономить 75% электроэнергии на освещении.

В рамках проекту специалисты Yasno Efficiency вместе со специалистами фабрики заменили расжаривающие и газоразрядные лампы на промышленные светодиодные светильники. Также было заменено устаревшее защитно-коммутационное оборудование, проложены 3,5 км нового кабеля, установлены системы учета и щиты освещения. Благодаря этим мерам на фабрике будет сэкономлено 2 млн кВт ∙ ч электроэнергии в год. Это эквивалентно снижению выбросов СО2 на 1,9 тыс. Т в год.

Кроме существенной экономии электроэнергии, установление новых светильников улучшило условия труда за счет увеличения освещенности рабочих мест в три раза.

"Совместно с Yasno Efficiency на Северном ГОКе внедряется комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности. Помимо модернизации освещения на нескольких объектах установлены 9 новых преобразователей частоты, позволяющие экономить 30% электроэнергии для работы насосов (около 2 млн кВт ∙ ч в год). Кроме того, сейчас сразу в нескольких административно-бытовых помещениях устанавливается автономное отопление и горячее водоснабжение. Эти энергоэффективные мероприятия сделают условия труда для наших сотрудников еще более безопасными и комфортными", - подчеркнул генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков.

"Повышение энергоэффективности - это залог энергонезависимости как всей страны, так и каждого отдельного предприятия. Благодаря проектам, которые выполняет Yasno Efficiency на условиях энергосервиса, компании экономят от 25% до 90% электроэнергии. Наибольшая экономия достигается за счет модернизации системы освещения", - сказал директор Yasno Efficiency Сергей Чулков.

МинПром

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