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В 2020 году Интерпайп перечислил в бюджет 2,54 млрд грн

03.02.21 14:07
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В течение 2020 года украинская промышленная компания "Интерпайп" перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 2,54 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сравнении с 2019 годом объем налоговых отчислений снизился на 22%, что связано, главным образом, с сокращением производства готовой продукции.

Объем отчислений в государственный бюджет составил около 1,56 млрд. грн. (-28%), в местные бюджеты – около 566 млн. грн. (-9%). Еще около 411 млн. грн. (-11%) компания перечислила в качестве ЕСВ.

Как подчеркивается в сообщении, средств, уплаченных компанией в 2020 году, хватило бы для покрытия всех расходов трех городов в Днепропетровской области - Никополя, Павлограда и Новомосковска. Кроме того, объем отчислений "Интерпайп" в прошлом году сопоставим с двумя бюджетами такого областного центра, как Ужгород, или одного Ивано-Франковска.

"Несмотря на пандемию коронавируса и снижение продаж, каждая тонна произведенной нами готовой продукции в 2020 году принесла бюджету Украины 3832 грн., что сопоставимо с прошлогодним показателем. Пример "Интерпайп" в очередной раз доказывает, что производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью даже в кризисный период обеспечивает наполнение бюджетов всех уровней", - прокомментировал директор по экономике и финансам компании Денис Морозов.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В компании работают 11 тыс. сотрудников.

МинПром

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