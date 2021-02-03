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ЕС ждет усиления борьбы с коррупцией в Украине

03.02.21 14:50 , Интерфакс Украина
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В Европейском Союзе приветствуют усилия по возобновлению требований об электронном декларировании имущества для чиновников в Украине в рамках антикоррупционных инициатив, однако хотели бы увидеть также введение эффективного сдерживающего фактора, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Евросоюз уделяет значительное внимание сфере правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией. Здесь следует отметить позитивные сдвиги, такие как первые приговоры, вынесенные Высшим антикоррупционным судом. Усилия, направленные на возобновление требования электронного декларирования имущества, были шагом в правильном направлении. Мы хотели бы увидеть дальнейшие улучшения, в частности, введение эффективного сдерживающего фактора", - сказал М.Маасикас на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.

По его словам, в контексте крайне необходимой судебной реформы ЕС обратил внимание на тревожное развитие событий в Верховной Раде вокруг законопроекта №4229 о внесении изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" о завершении конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов. "Вместе со своими партнерами из "Большой семерки" и Венецианской комиссией Евросоюз выступил с четкой позицией относительно необходимости реформировать Высший совет правосудия, как институцию, которая должна быть в центре судебной реформы", - подчеркнул М.Маасикас.

МинПром

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