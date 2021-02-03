|
Байден отменил решения Трампа по импорту алюминия
03.02.21 14:31 , МеталлТорг
печать
Как сообщает Dow Jones, компания Century Aluminum одобрила вчерашнее решение президента США Джо Байдена сохранить в силе с 3 февраля 10%-ю ввозную пошлину на необработанный алюминий из ОАЭ. "Эта мера является важным шагом для поддержания устойчивости цепочки поставок в данном секторе и сохранения занятости в смежных отраслях", – заявил глава Century Aluminum Майкл Блесс.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
02.02.21