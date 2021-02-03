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Украина удерживает объемы реализации промышленной продукции

03.02.21 13:52 , Укринформ
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За 2020 год объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились менее чем на 0,1% по сравнению с 2019 годом и составили 2,48 трлн грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

За 2020 год отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,48 трлн грн, что почти на 0,1% меньше, чем за 2019 год. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 710,36 млрд грн.

Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за прошлый год было реализовано на 355,02 млрд грн (на 10,1% меньше, чем за 2019 год), из которых за пределы страны - на 125,71 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 57,07 млрд грн (на 30,3% меньше); сырой нефти и природного газа - на 84,60 млрд грн (на 29,9% меньше); металлических руд - на 175,20 млрд грн (на 12,0% больше).

Продукции перерабатывающей промышленности за указанный период было реализовано на 1,60 трлн грн (на 0,4% больше, чем за 2019 год), из которых за пределы страны - на 582,24 млрд грн. В том числе производимых пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 571,08 млрд грн (на 7,6% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий - на 371,57 млрд грн (на 6,0% меньше); продукции машиностроения - на 172,91 млрд грн (на 8,1% меньше).

Также за 2020 год было произведено, передано и распределено электроэнергии на 361,76 млрд грн (на 8,9% больше по сравнению с 2019 годом), произведено и распределено газа - на 75,32 млрд грн (на 3,2% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, за 2019 год объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 1,1% по сравнению с 2018 годом, до 2,48 трлн грн. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 650,4 млрд грн. Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за позапрошлый год было реализовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% больше, чем за 2018 год), перерабатывающей промышленности - на 1,60 трлн грн (на 2,4% меньше), произведено, передано и распределено электроэнергии на 331,36 млрд грн (на 0,7% больше), газа - на 73,02 млрд грн (на 12,5% меньше).

МинПром

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