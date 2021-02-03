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ЕС ждет, что Украина откажется от локализации

03.02.21 13:32 , Интерфакс-Украина
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В Европейском Союзе ожидают, что Украина откажется от инициативы обеспечивать локализацию при осуществлении государственных закупок, противоречащей Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Крайне важен вопрос: мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это относится к предложению ввести требования по локализации в сфере государственных закупок", - сказал Маасикас на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщалось, 21 июля 2020 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

Маасикас направил в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

Позже Шмыгаль заявил, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также заверил международных партеров в том, что украинское законодательство, в частности проголосованный в первом чтении законопроект о локализации, будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

МинПром

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