Для развития экономики необходима цифровизация всех отраслей – Шмыгаль Цифровизация экономики придаст импульс развитию всех отраслей и поможет создавать новые рабочие места. Как передает Укринформ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.



"Цифровизация станет платформой, которая придаст импульс развитию всех секторов экономики, создавая новые сегменты, рабочие места и целые новые отрасли", - написал Д.Шмыгаль.



Он также заметил, что цифровая экономика - драйвер экономического развития в XXI в., и, по расчетам Центра экономического восстановления, реализация инициатив в направлении цифровой экономики и информационно-компьютерных технологий может принести экономике Украины до 110 млрд долл. за 10 лет.



Д.Шмыгаль также подчеркнул, что для успешного развития цифровой экономики в Украине необходимо сосредоточиться на таких стратегических направлениях: развитие цифровой инфраструктуры и цифровых платформ; улучшение цифровых навыков граждан; развитие сектора информационно-коммуникационных технологий; цифровая трансформация экономики и сфер жизни.



"Продвижение экспорта и развитие таможенной инфраструктуры - двигатель, который поможет Украине раскрыть торговый потенциал и выиграть региональную конкуренцию. О развитии международной экономической политики и торговли также говорили вчера во время круглого стола в рамках обсуждения Национальной экономической стратегии-2030", - добавил Д.Шмыгаль.



Он подчеркнул, что Национальная экономическая стратегия-2030 будет иметь четкие цели и конкретные шаги по имплементации цифровых трансформаций в различных сферах жизни.



Как сообщалось, 2 февраля состоялась пятая встреча публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему: "Цифровая экономика и информационно-компьютерные технологии (ИКТ)".



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