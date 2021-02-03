Вьетнам отправил на экспорт рекордный объем стальной продукции Как сообщает таможенная служба Вьетнама, в 2020 г. национальные металлургические компании отправили на экспорт рекордные 9,86 млн т стальной продукции и полуфабрикатов, что на 47,9% превысило показатель предыдущего года.



Поступления от экспорта стали составили 5,26 млрд долл., что лишь на 25% больше, чем в 2019 г. Средняя стоимость вьетнамской стальной продукции, поставленной за рубеж, сократилась на 15,5% по сравнению с предыдущим годом до около 533 долл. за т FOB.



Как отмечает Vietnam Steel Association, это произошло вследствие резкого увеличения доли относительно дешевых полуфабрикатов в национальном экспорте стали. Их крупнейшим покупателем в прошлом году был Китай. Туда вьетнамские компании отправили в 2020 г. около 3,54 млн т стальной продукции, что более чем в 8 раз превысило показатель предыдущего года.



Второе место среди покупателей вьетнамского проката и полуфабрикатов заняла Камбоджа. Экспорт на этом направлении составил 1,56 млн т, что на 8% меньше, чем годом ранее. Еще 675,5 тыс. т было отправлено в Таиланд.



Согласно таможенным данным, в прошлом году увеличился экспорт стальной продукции на Филиппины, на Тайвань и в Индию. Рост по сравнению с 2019 г. на каждом из этих направлений превысил 30%.



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