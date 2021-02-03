Украине нужно срочно запретить импорт электроэнергии В Украине необходимо принять законопроект № 4493 о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"За 6 лет пока длится российская военная агрессия пора сделать выбор. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Необходимо принять законопроект № 4493 и поставить точку в этом вопросе", - сказал он.



С.Магера выразил уверенность, что Украине не нужна импортная электроэнергия. "Мы имеем достаточный производственный потенциал, чтобы покрыть внутренний спрос и экспортировать э/э на внешние рынки. Нам давно пора отключиться от объединенной системы Беларуси и России и объединиться с европейской системой", - считает он.



С.Магера подчеркнул, что импорт электроэнергии из РФ с октября 2019 года по апрель 2020 года вызвал самый крупный энергетический кризис в Украине за последние 20-лет. Украинские электростанции вынужденно снизили производство э/э. В отдельных случаях производство и вовсе пришлось остановить. Из-за высоких объемов импортной э/э по демпинговым ценам произошел обвал объемов производства на украинских ТЭС, а весной 2020-го остановились 95% угольных шахт.



"Продажа украинского угля сократилась на 1,5 млн т, или 5 млрд грн. Это стало мощным ударом по угольной отрасли и ВВП страны. Впервые с 90-х шахтеры массово вышли на протесты и забастовки. За 9 месяцев 2020 года "Укрэнерго" нарастила убытков на 26,8 млрд грн, "Энергоатом" - 5,3 млрд грн. Общий долг вырос до 50 млрд грн. Это не что иное, как энергетическая агрессия против Украины. Нельзя допустить ее повторения!", - заявил нардеп.



Он также отметил, что с начала года украинские компании закупили у БелАЭС более 130 млн кВт часов э/э на сумму более 180 млн грн. 23 января импорт достиг рекорда – почти 10 млн кВт часов сутки, что равняется объему производства одного энергоблока Ровенской АЭС. "Это ли не политика двойных стандартов? С одной стороны, мы отказываемся от российской вакцины и газа. С другой, идем на сознательный ущерб собственной энергетике и наращиваем зависимость от энергоресурсов российского происхождения, декларируя при этом европейский вектор развития", - сказал С.Магера.



МинПром



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