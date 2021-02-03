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Украина запросила срочные поставки электроэнергии из Беларуси

03.02.21 12:31 , Бизнес Цензор
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После аварийной остановки энергоблоков ТЭС, входящих в ДТЭК Рината Ахметова, системный оператор НЭК "Укрэнерго" повторно запросил аварийную помощь у ГПО "Белэнерго". Параллельно "Укрэнерго" обзванивает крупных потребителей, предупреждая о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.

Об этом сообщают собеседники БизнесЦензор в энергетическом рынке. "Укрэнерго" подтвердила БЦ информацию о запросе аварийной помощи из Беларуси.

Согласно информации источников БЦ, 1-й энергоблок Запорожской ТЭС остановился в 00:38 2 февраля. Причиной аварийного останова персоналом назван "свищ в конвейерной шахте котла".

Эта авария не позволила диспетчеру "Укрэнерго" сбалансировать энергосистему в утренний пик потребления электроэнергии 2 февраля. Была запрошена аварийная помощь из Беларуси мощностью 500 МВт.

В 15:38 аварийный останов случился на 9-м энергоблоке "ДТЭК Кураховская ТЭС", что еще больше усугубило ситуацию. Из-за этого запрос аварийной помощи был увеличен до 850 МВт.

Как сообщалось, в феврале запланирован коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси мощностью 300 – 500 МВт и из РФ мощностью 200 МВт.

Из-за низких температур в пики потребления Украина потребляет до 22,5 тыс. МВт.

В то же время представители металлургических предприятий сообщают, что "Укрэнерго" оповестило их о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.

Как известно, в случае дефицита электроэнергии "Укрэнерго" применяет График планового ограничения мощности для крупных потребителей.

Если с помощью этого инструмента не удается сбалансировать систему, вводится График аварийного отключения потребителей. То, что в Украине называют "веерными отключениями".

Ранее, 18 января Беларусь оказала помощь в предоставлении резерва мощности Украине в объеме 3,1 млн кВт/ч электроэнергии.

МинПром

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