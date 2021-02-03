Коломойского обязали выплатить ПриватБанку 1 млн фунтов стерлингов Английский суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка о дополнительном платеже в счет возмещения расходов банка. Судья обязал экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вместе с другими компаниями-ответчиками, выплатить 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка до 15 марта 2021 года.



Об этом сообщает пресс-служба банка.



Согласно сообщению ответчиков также обязали оплатить расходы банка в размере около 35 тыс. фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей такого ходатайства



Таким образом, общая сумма выплаченных средств ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов (состоящая из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов ПриватБанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возвращение 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года).



"ПриватБанк продолжает поддерживать свои иски против бывших собственников и остальных, и уверен, что в конечном счете ему удастся возместить около 3,75 млрд долларов, что в настоящее время требуются в судебном процессе, вместе с соответствующими юридическими расходами", - говорится в сообщении.



Напомним, 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном аресте активов И.Коломойского и Г.Боголюбова и шести их компаний. И.Коломойский и Г.Боголюбов вместе с шестью корпоративными ответчиками подали ходатайство об обжаловании судебного приказа о всемирном аресте активов и юрисдикции английского суда рассматривать иски ПриватБанка.



Эти ходатайства были удовлетворены в суде первой декабря 2018 года и полностью были отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, которым было подтверждено, что иск банка о мошенничестве в размере 1,9 млрд долларов, плюс проценты, против бывших собственников и других может рассматриваться английским судом.



Апелляционный суд обязал ответчиков уплатить ПриватБанку расходы, понесенные касательно слушания 2018 года, и средства, потраченные банком на апелляцию, и осуществить промежуточную выплату в размере 3,4 млн фунтов стерлингов таких расходов на счет до 12 ноября 2019 года. Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года.



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