ArcelorMittal продолжает запускать метмощности в Европе ArcelorMittal планирует перезапустить печь B на своем предприятии в Генте, Бельгия, к середине этого месяца. Печь объемом 2,3 миллиона метрических тонн (Мт) была остановлена ​​в сентябре прошлого года для замены футеровки. Следует отметить, что это одна из двух печей на предприятии в Бельгии, совокупная мощность которой составляет около 5 млн тонн стали в год.



Между тем в компании отметили, что все еще продолжаются работы по перезапуску доменной печи №2 на своем сталелитейном заводе в Таранто, Италия. Рестарт был первоначально запланирован на 26 января, но теперь был отложен по причине задержки, вызванной новым программным обеспечением установки новой машины. Компания перезапустила плавильный цех № 1 в последнюю неделю января этого года. Доменная печь №2 и плавильный цех №1 были временно закрыты в марте прошлого года.



Повторный запуск печи увеличит производство стали в регионе до 5 млн тонн по сравнению с 3,4 млн тонн в 2020 году.



На данный момент из пяти доменных печей AM Italia только печи №1 и №4 полностью готовы к работе. Самая большая из них, печь №5, была остановлена ​​в 2015 году. Доменная печь №3 простаивала долгое время в 1994 году и подлежит демонтажу. Кроме того, в марте этого года ожидается, что печь №3 будет временно остановлена ​​на реконструкцию.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



