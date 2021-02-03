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ArcelorMittal продолжает запускать метмощности в Европе

03.02.21 10:41 , Steelland
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ArcelorMittal планирует перезапустить печь B на своем предприятии в Генте, Бельгия, к середине этого месяца. Печь объемом 2,3 миллиона метрических тонн (Мт) была остановлена ​​в сентябре прошлого года для замены футеровки. Следует отметить, что это одна из двух печей на предприятии в Бельгии, совокупная мощность которой составляет около 5 млн тонн стали в год.

Между тем в компании отметили, что все еще продолжаются работы по перезапуску доменной печи №2 на своем сталелитейном заводе в Таранто, Италия. Рестарт был первоначально запланирован на 26 января, но теперь был отложен по причине задержки, вызванной новым программным обеспечением установки новой машины. Компания перезапустила плавильный цех № 1 в последнюю неделю января этого года. Доменная печь №2 и плавильный цех №1 были временно закрыты в марте прошлого года.

Повторный запуск печи увеличит производство стали в регионе до 5 млн тонн по сравнению с 3,4 млн тонн в 2020 году.

На данный момент из пяти доменных печей AM Italia только печи №1 и №4 полностью готовы к работе. Самая большая из них, печь №5, была остановлена ​​в 2015 году. Доменная печь №3 простаивала долгое время в 1994 году и подлежит демонтажу. Кроме того, в марте этого года ожидается, что печь №3 будет временно остановлена ​​на реконструкцию.

МинПром

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