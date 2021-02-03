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Рост цен на сталь будет недолговечным – эксперты

03.02.21 10:11 , Металлургпром
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Начавшийся в конце 2020 года рост цен на сталь будет недолговечным, говорит Fitch Ratings, и цены начнут снижаться уже к концу первого квартала 2021 года. Огромные сталеплавильные мощности, остановленные в разгар пандемии, не могли быть задействованы достаточно быстро, чтобы удовлетворить восстанавливающийся спрос на сталь и пополнение запасов, что привело к быстрому росту цен.

До 30% мировых сталеплавильных мощностей (за исключением Китая) простаивали, также было сокращено производство на прокатных станах в ответ на спад спроса, вызванный пандемией. Однако восстановление производства автомобилей и бытовой техники произошло быстрее, чем ожидалось, когда были отменены карантинные меры. Строительный сектор пострадал в меньшей степени, поскольку во многих регионах он поддерживался государственными программами стимулирования. Повторный запуск сталелитейных заводов был недостаточно быстрым для удовлетворения растущего спроса, в то время как уровень запасов упал до исторического минимума, а пополнение запасов по всей цепочке создания стоимости стали в Европе и США создало дополнительный спрос. В результате в конце 2020 года цены на сталь выросли во всех регионах.

Однако в Fitch Raitings не думают, что такой уровень цен будет устойчивым. Сталелитейные заводы продолжают быстро перезапускаться, с октября возобновили работу около 30 млн тонн мощностей по выплавке чугуна. Многие простаивающие заводы в США и ЕС уже работают, хотя для полного наращивания производства требуется некоторое время. Fitch Raitings ожидает, что в какой-то момент в первом квартале 2021 года цены упадут до уровней, близких к историческим диапазонам цикла. Сегодня сталелитейщики получают высокую рентабельность: предполагаемая маржа CRU превышает 30% в ЕС и 45% в США в январе, хотя производственные затраты сокращаются. И только высокая стоимость сырья может временно поддержать цены на сталь при условии устойчивого спроса на сталь.

Fitch Raitings считает, что цены на сталь в Китае достигли пика в декабре 2020 года, когда страна вступила в период сезонного снижения спроса, объем запасов увеличился, а рентабельность снизилась. Там ожидают, что спрос на сталь в Китае в 2021 году будет незначительно ниже из-за меньшего объема запланированных программ стимулирования и потенциального сокращения экспорта товаров из стали.

"Сталелитейная промышленность по-прежнему подвержена различным рискам, которые могут повлиять на спрос, цены и маржу, в том числе связанные с пандемией, такие как более широкое распространение вируса, медленная вакцинация и новые строгие ограничения. Затраты на производство продолжат влиять на прибыльность и денежные потоки сталелитейных компаний. Рост спроса на сталь в значительной степени обусловлен восстановлением автомобильного сектора, но нехватка полупроводников представляет собой риск продолжающегося восстановления спроса. Политические и геополитические события, такие как сокращение государственных программ стимулирования, политика по сокращению выбросов и торговые войны, могут усилить давление на сектор", - отметили в Fitch Raitings.

Учитывая краткосрочный характер роста цен на сталь, аналитики не ожидают каких-либо фундаментальных изменений в кредитном профиле рейтингуемых эмитентов.

Ранее в "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что рост цен на сталь будет продолжен по меньшей мере до лета на фоне значительного подорожания сырья и, в частности, металлолома.

МинПром

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