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Liberty Steel считает, что за покупку ThyssenKrupp ей нужно доплатить

03.02.21 09:58 , Металлоснабжение с сбыт
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По сведениям информационного агентства Bloomberg, британская металлургическая компания Liberty Steel, входящая в частную промышленную группу GFG Alliance, в конце января сделавшая официальное предложение о покупке металлургического подразделения германского конгломерата ThyssenKrupp, оценила его стоимость примерно в минус 1,5 млрд. евро.

Как утверждает Bloomberg, британцы, якобы, потребовали, чтобы ThyssenKrupp перед заключением такой сделки покрыла долговые обязательства металлургического подразделения, а также увеличила активы его пенсионного фонда на 4 млрд. евро.

Ранее Bloomberg сообщала со ссылкой на анонимные источники, что профсоюзы и ряд акционеров ThyssenKrupp возражают против сделки с британской компании.

Как заявила генеральный директор ThyssenKrupp Мартина Мерц, предложение в настоящее время обсуждается. Его условия будут оглашены на общем собрании акционеров, назначенном на 5 февраля. Окончательное же решение будет принято в марте.

Специалисты отмечают, что у ThyssenKrupp есть несколько вариантов дальнейших действий в отношении металлургического подразделения, которое в последние годы приносило группе значительные убытки. Помимо продажи, это выделение ThyssenKrupp Stahl в обособленную компанию со своим листингом.

МинПром

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