США предложили Германии решение по Северному потоку - 2 США впервые сигнализировали о готовности говорить о прекращении своих санкций в отношении спорного трубопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ из России в Германию. Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.



Американцы ожидают, что немецкая сторона предложит свой пакет предложений, пишет издание.



"Немцы должны представить пакетное решение. Иначе мы не сможем устранить проблему "Северного потока-2", - заявил на условиях анонимности представитель администрации США, принимавший участие в переговорах.



Вашингтон хочет, чтобы немецкий пакет предусматривал обеспечение энергетической безопасности Европы. Основная цель - остановить растущую зависимость Европы от российского газа и не допустить отключения Украины от европейской инфраструктуры.



По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность оснастить "Северный поток-2" механизмом отключения, который может быть задействован в случае, если Москва попытается оказывать давление на Украину, ограничив подачу газа.



Соединенные Штаты также считают, что соглашение, которое регулирует транзит российского природного газа по трубопроводной системе Украины, должно быть пересмотрено.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



