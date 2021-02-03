Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Запасы угля на складах ТЭС за ноябрь-январь снизились почти в 6 раз

03.02.21 08:08 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) за ноябрь 2020-го - январь 2021 года снизились на 5,7% – до 436,8 тыс. тонн, в том числе запасы газового угля снизились в 7,3 раза - до 293 тыс. тонн, антрацитового – в 2,6 раза, до 143,8 тыс. тонн, сообщила НЭК "Укрэнерго" на своем сайте во вторник.

"Продолжает оставаться критической ситуация с запасами угля на складах ТЭС", – говорится в сообщении.

В НЭК отметили, что в последнюю неделю января запасы газового угля выросли на 0,5% (+1,4 тыс. тонн), антрацитового – уменьшились на 12,2% (-19,9 тыс. тонн). При этом в компании обратили внимание, что почти половина (48%) всех запасов угля находится на двух ТЭС – Луганской и Славянской (находится в ремонте с середины января).

По расчетам НЭК, в январе ТЭС выработали 4,1 млрд кВт-ч, что на 6,6% меньше прогнозного баланса. Меньше прогноза произвела также ВИЭ-генерация: ВЭС – на 19,4% (всего произведено 394,7 млн кВт-ч), СЭС – на 38%, выработав 153,3 млн кВт-ч.

В то же время производство э/э на АЭС увеличилось на 3,3% по сравнению с прогнозным балансом – до 7,15 млрд кВт-ч, на ГЭС - на 29%, до 612,6 млн кВт-ч.

Объем потребления, по оперативным данным НЭК, в январе превысил прогнозный показатель на 2,3%, достигнув 14,32 млрд кВт-ч.

НЭК отмечает, что импорт электроэнергии в ОЭС Украины из Беларуси за последнюю неделю января составил 80,3 млн кВт-ч. Таким образом, с учетом данных за три недели января, по расчетам "Энергореформы", объем импорта из Беларуси в январе составил около 180 млн кВт-ч, что равняется 1,2% месячного потребления электроэнергии.

"Укрэнерго" также указало, что 1 февраля объем импорта э/э из Беларуси составил около 10 млн кВт-ч, из РФ – 1 млн кВт-ч.

Как сообщалось, ранее в этот день глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что Украина нуждается в импорте электроэнергии, поскольку отечественная генерация в условиях значительного снижения температуры в феврале не может обеспечить потребителей ресурсом на необходимом уровне из-за недостаточных запасов угля на складах ТЭС, составляющих 44% минимальных гарантированных запасов и 21% от прошлогоднего показателя.

ПАО "Донбассэнерго" в связи с внеплановым ремонтом блока №7 Славянской ТЭС, который продлится до 65 дней, отказалось от законтрактованных объемов поставок угля отечественной марки "Г" в пользу ПАО "Центрэнерго", запланировав до конца января отправку в его адрес минимум 25 тыс. тонн топлива.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:54
В декабре Турция увеличила экспорт арматуры
02.02.21
17:51
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
17:31
Fortescue наращивает поставки железной руды благодаря спросу в Китае
17:12
В Раде решили отправить Уруского в отставку
16:52
Украина может купить казахские локомотивы с французским логотипом
16:48
Украинцы резко уменьшили скупку валюты
16:36
ВВП России рекордно упал за последние 11 лет
16:12
У Укрэнерго нет оснований ограничивать импорт электроэнергии из РФ
15:52
Против организатора собрания акционеров Мотор Сич открыли дело
15:34
США сигнализируют о готовности отменить санкции против Северного потока-2
15:15
В январе план по добыче угля в Украине выполнен на 106%
14:52
На Укрзализныце раскрыли схему фиктивного ремонта составов
14:42
В январе металлурги сохранили объемы стальной выплавки
14:35
Производители арматуры и катанки вынуждены снижать цены
14:13
Вице-канцлер Германии заявил, что Северный поток-2 будет достроен до конца
13:52
Украина потеряла на экспорте 270 млн долл.
13:33
Газпром отправил на экспорт рекордные объемы газа
13:15
Украина ожидает получить три транша от МВФ в размере 2,2 млрд долл.
12:52
Неназванный инвестор вложит 2,5 млрд долл. в одного из крупнейших производителей лития в мире
12:31
Впервые за 5 лет в Украине упал Индекс производства базовых отраслей
01.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!