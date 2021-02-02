Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина может купить казахские локомотивы с французским логотипом

02.02.21 16:52
печать
размер текста:

Планируемые для поставок в Украину французской компанией Alstom электровозы будут собираться в Казахстане. Об этом сообщил сегодня во время брифинга в Верховной Раде заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Если это подтвердится, то будет очень показательным фактом. Казахстан смог пригласить французского производителя разместить производство в своей стране. Смог создать рабочие места для своих граждан. И это производство работает не только для казахского рынка, но и на экспорт. Компоненты и запчасти для локомотивов тоже будут изготовлены в Казахстане и Китае. Это пример успешной промышленной политики Казахстана и совершенно ошибочной политики украинского правительства", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планируемом подписании контракта на поставку в Украину французских электровозов Alstom. Контракт может быть подписан во время визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона.

Комментируя заявление посла Украины во Франции Вадима Омельченко о том, что контракт будет предусматривать локализацию производства в нашей стране, Д.Кисилевский напомнил, что при покупке американских локомотивов General Electric локализация их производства в Украине составила всего 7%.

При этом Д.Кисилевский подчеркнул, что несмотря на отсутствие национального производителя локомотивов, наша страна имеет развитую отрасль железнодорожного машиностроения и способна осуществлять локализацию на высоком уровне. "Уже сейчас локализация локомотива в Украине может быть на уровне 50-55%. В таком случае заказ получат около 150 украинских предприятий - производителей оборудования, комплектующих и материалов", - подчеркнул замглавы парламентского комитета.

В частности Д.Кисилевский обратил внимание на то, что сегодня локализацию готовы осуществлять как частные Крюковский вагоностроительный завод и Николаевский тепловозоремонтный завод, так и входящие в структуру "Укрзализныци" Львовский локомотиворемонтный завод, Запорожский электровозоремонтный завод и Полтавский тепловозоремонтный завод. Кроме того работы по локализации может проводить и государственный Днепровский электровозостроительный завод.

"Мы должны вернуть здравый смысл в украинскую экономическую политику. Приоритетом ее должно быть создание рабочих мест в Украине для украинских граждан, а не создание рабочих мест в других странах за счет украинцев", - подчеркнул Д.Кисилевский.

Он сообщил, что на данный момент уже 11 народных депутатов - членов экономического комитета Рады подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием разъяснить позицию правительства и детали сделки по покупке французских локомотивов. В частности от правительства требуют раскрыть информацию о том, сколько локомотивов планируется закупить, сумму контракта, планируемый объем локализации и другие детали.

Д.Кисилевский также обратил внимание на давнюю негативную традицию Украины заключать внешнеэкономические соглашения в политических целях. "Покупка локомотивов во Франции может стать очередным таким примером", - предостерегает замглавы экономического комитета Рады.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:51
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
17:31
Fortescue наращивает поставки железной руды благодаря спросу в Китае
17:12
В Раде решили отправить Уруского в отставку
16:48
Украинцы резко уменьшили скупку валюты
16:36
ВВП России рекордно упал за последние 11 лет
16:12
У Укрэнерго нет оснований ограничивать импорт электроэнергии из РФ
15:52
Против организатора собрания акционеров Мотор Сич открыли дело
15:34
США сигнализируют о готовности отменить санкции против Северного потока-2
15:15
В январе план по добыче угля в Украине выполнен на 106%
14:52
На Укрзализныце раскрыли схему фиктивного ремонта составов
14:42
В январе металлурги сохранили объемы стальной выплавки
14:35
Производители арматуры и катанки вынуждены снижать цены
14:13
Вице-канцлер Германии заявил, что Северный поток-2 будет достроен до конца
13:52
Украина потеряла на экспорте 270 млн долл.
13:33
Газпром отправил на экспорт рекордные объемы газа
13:15
Украина ожидает получить три транша от МВФ в размере 2,2 млрд долл.
12:52
Неназванный инвестор вложит 2,5 млрд долл. в одного из крупнейших производителей лития в мире
12:31
Впервые за 5 лет в Украине упал Индекс производства базовых отраслей
12:14
Индийская JSW Steel расширяет металлургические мощности
12:05
Ручное регулирование тарифов еще больше увеличит долги по ЖКХ – мнение
01.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!