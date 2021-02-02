Украина может купить казахские локомотивы с французским логотипом Планируемые для поставок в Украину французской компанией Alstom электровозы будут собираться в Казахстане. Об этом сообщил сегодня во время брифинга в Верховной Раде заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.



"Если это подтвердится, то будет очень показательным фактом. Казахстан смог пригласить французского производителя разместить производство в своей стране. Смог создать рабочие места для своих граждан. И это производство работает не только для казахского рынка, но и на экспорт. Компоненты и запчасти для локомотивов тоже будут изготовлены в Казахстане и Китае. Это пример успешной промышленной политики Казахстана и совершенно ошибочной политики украинского правительства", - подчеркнул нардеп.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планируемом подписании контракта на поставку в Украину французских электровозов Alstom. Контракт может быть подписан во время визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона.



Комментируя заявление посла Украины во Франции Вадима Омельченко о том, что контракт будет предусматривать локализацию производства в нашей стране, Д.Кисилевский напомнил, что при покупке американских локомотивов General Electric локализация их производства в Украине составила всего 7%.



При этом Д.Кисилевский подчеркнул, что несмотря на отсутствие национального производителя локомотивов, наша страна имеет развитую отрасль железнодорожного машиностроения и способна осуществлять локализацию на высоком уровне. "Уже сейчас локализация локомотива в Украине может быть на уровне 50-55%. В таком случае заказ получат около 150 украинских предприятий - производителей оборудования, комплектующих и материалов", - подчеркнул замглавы парламентского комитета.



В частности Д.Кисилевский обратил внимание на то, что сегодня локализацию готовы осуществлять как частные Крюковский вагоностроительный завод и Николаевский тепловозоремонтный завод, так и входящие в структуру "Укрзализныци" Львовский локомотиворемонтный завод, Запорожский электровозоремонтный завод и Полтавский тепловозоремонтный завод. Кроме того работы по локализации может проводить и государственный Днепровский электровозостроительный завод.



"Мы должны вернуть здравый смысл в украинскую экономическую политику. Приоритетом ее должно быть создание рабочих мест в Украине для украинских граждан, а не создание рабочих мест в других странах за счет украинцев", - подчеркнул Д.Кисилевский.



Он сообщил, что на данный момент уже 11 народных депутатов - членов экономического комитета Рады подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием разъяснить позицию правительства и детали сделки по покупке французских локомотивов. В частности от правительства требуют раскрыть информацию о том, сколько локомотивов планируется закупить, сумму контракта, планируемый объем локализации и другие детали.



Д.Кисилевский также обратил внимание на давнюю негативную традицию Украины заключать внешнеэкономические соглашения в политических целях. "Покупка локомотивов во Франции может стать очередным таким примером", - предостерегает замглавы экономического комитета Рады.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



