Fortescue наращивает поставки железной руды благодаря спросу в Китае

Как сообщает агентство Reuters, 28 января австралийская Fortescue Metals Group сообщила о росте отгрузок железной руды на 4,7% во втором квартале по сравнению с первым, поскольку мировые горнодобывающие компании извлекают выгоду из растущего спроса от Китая.
Средняя цена, которую компания получила за свою железную руду в течение квартала, выросла на колоссальные 60,5%, до 122 долл. за тонну сухого вещества, что составляет 91% от 62% контрольного среднего показателя Platts.
На прошлой неделе Fortescue прогнозировал чистую прибыль за полгода после уплаты налогов в размере от 4 до 4,1 млрд долл., что является значительным скачком по сравнению с 2,45 млрд долл., зафиксированных годом ранее.
Конкуренты BHP Group и Rio Tinto также сообщили о высоком уровне производства железной руды за этот период и положительно оценили перспективы сырьевых товаров, полагаясь на устойчивый спрос со стороны Китая.
Ежеквартальные поставки Fortescue остались неизменными в годовом исчислении и составили 46,4 млн тонн, но соответствовали оценкам UBS.
Горнодобывающая компания из Перта сохранила свой годовой план отгрузки от 175 до 180 млн тонн и заявила, что имеет "хорошие возможности" для удовлетворения высокого спроса.
Между тем для рудника Eliwana в Пилбаре, где в прошлом месяце была переработана первая руда, Fortescue прогнозирует капитальные затраты в размере около $1,38 млрд. по сравнению с первоначальной оценкой в 1,28 млрд долл.
Компания также проводит подробный анализ воздействия COVID-19 и связанных с этим затрат на строительство на своем проекте Iron Bridge, который должен произвести первую руду в первой половине 2022 года.