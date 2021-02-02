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Украинцы резко уменьшили скупку валюты

02.02.21 16:48 , Интерфакс Украина
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Объем покупки населением наличной валюты в январе 2021 года превысил объем продажи на 15,8 млн долл. Согласно отчетности Национального банка Украины, в январе 2021 года украинцы продали валюты на 34% меньше по сравнению с декабрем 2020 года, что составило 1,07 млрд долл. в эквиваленте, а покупка сократилась на 36,5% – до 1,09 млрд долл. в эквиваленте, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, объем продажи населением безналичной валюты в январе 2021 года превысил объем покупки на 69,26 млн долл. В частности, в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года украинцы сократили продажу безналичной валюты на 22,7% – до 280 млн долл. в эквиваленте, а покупка сократилась в 1,6 раза – до 210,8 млн долл. в эквиваленте.

Как сообщалось, объем покупки населением наличной валюты в декабре 2020 года превысил продажу на 84,6 млн долл. При этом продажа валюты выросла на 23% – до 1,62 млрд ljkk/, а покупка – на 18%, до 1,71 млрд долл., что стало рекордным объемом по крайней мере с 2015 года.

По итогам 2020 года объем продажи (15,95 млрд долл.) наличной валюты преобладал над объемом покупки (14,85 млрд долл.), разница между которыми составила 1,1 млрд долл.

МинПром

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